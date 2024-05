Três crianças ficam feridas após queda de reboco do teto de escola infantil

Três crianças, sendo uma de 4 anos e duas de 5 anos, ficaram feriadas após parte do reboco do teto ter desabado na manhã da terça-feira, 30, no Centro de Educação Infantil (CEI) Cora Coralina, no bairro Vila Amália, zona norte da capital paulista. As crianças foram socorridas e levadas ao hospital.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, policiais militares que atenderam a ocorrência foram informados que um funcionário da escola observou uma rachadura no teto e, quando foi procurar auxílio para o conserto, parte da estrutura caiu, atingindo as crianças.

“É inadmissível que uma situação dessa natureza tenha ocorrido em uma unidade educacional”, afirma a Secretaria Municipal de Educação (SME) de São Paulo, que registrou boletim de ocorrência.

O prédio é administrado por uma organização da sociedade civil (OSC) que recebe dinheiro para manutenção do edifício. Neste ano, foram repassados mais de R$ 161,2 mil à entidade para ações de manutenção do espaço, informou a Prefeitura.

“Um processo de apuração foi instaurado e se for identificada negligência, a OSC sofrerá as penalidades cabíveis, podendo até ser descredenciada”, afirma a SME.

A reportagem não conseguiu contatar a organização responsável pelo local.

