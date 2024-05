“Uma mãe alegre e muito batalhadora”, diz prima de grávida atropelada

A jovem Kelly Rodrigues, de 29 anos, vítima de um atropelamento na Rodovia ES-482, no bairro Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim, foi sepultada na manhã desta terça-feira (7), em um cemitério no mesmo município.

Segundo a prima Larice Pereira, Kelly era uma menina que batalhava e que gostava muito de viver. “A minha prima era uma mulher alegre. Nós não tínhamos muito contato próximo, mas eu via que ela batalhava e cuidava muito bem de seus filhos”, contou.

Além disso, Larice contou que Kelly era casada e morava com seus três filhos em Coutinho, distrito de Cachoeiro de Itapemirim. “Kelly tinha três filhos, um de 11, 10 e 7 anos. Estamos arrasados com tudo que aconteceu com a minha prima e com o bebê dela. Minha tia está mais arrasada ainda, pois é o segundo filho que ela enterra”, lamentou.

Sobre o acidente, Larice disse que a família ficou sabendo que Kelly Rodrigues estava em um veículo, e que em um certo momento, ela caiu no asfalto e um outro carro acabou passando por cima dela. Kelly estava grávida de 9 meses do quarto filho, que também morreu no atropelamento.

Atropelamento que matou Kelly e o bebê

Segundo informações da Polícia Militar, uma testemunha contou aos militares que escutou uma pessoa gritar por socorro na Rodovia ES-482, na altura do bairro Duas Barras e, em seguida, ouviu um barulho de arrancada brusca de pneus. O homem disse que foi até o portão de sua residência e, no momento em que olhou para a via, escutou um outro barulho de impacto e viu o atropelamento.

Em conversa aos militares, o condutor do veículo explicou que estava trafegando na Rodovia ES-482, quando viu uma mulher sentada no centro da via com as duas mãos levantadas, mas não conseguiu acionar os freios a tempo e acabou atingindo a mulher. O Corpo de Bombeiros esteve no local e atestou o óbito dela do bebê. O motorista, de 33 anos, realizou o teste do bafômetro que deu negativo. Ele foi conduzido à 7ª Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Os corpos de Kelly e do bebê de 9 meses foram sepultados às 11h desta terça-feira (7), no Cemitério Municipal do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.