Saiba quem é a grávida que morreu atropelada em rodovia de Cachoeiro

Kelly Rodrigues, de 29 anos, foi a vítima de um atropelamento na Rodovia ES-482, no distrito de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite do último sábado (4). Segundo a Polícia Militar, Kelly estava grávida. O bebê também morreu no acidente.

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor disse que estava trafegando na Rodovia ES-482, quando viu uma mulher sentada no centro da via com as duas mãos levantadas, mas não conseguiu acionar os freios a tempo e acabou atingindo Kelly e o bebê, que não resistiram aos ferimentos e veio a óbito no local.

Os corpos das vítimas, a mulher e o natimorto, foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. O corpo de Kelly e do bebê ainda aguardam a liberação dos familiares no SML.

Kelly Rodrigues estava grávida e o bebê também morreu | Foto: Arquivo da família