Vai faltar arroz? Supermercados de Cachoeiro limitam quantidade

Vai faltar arroz no Brasil? Na última terça-feira (7), o Governo Federal preparou uma medida provisória para a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) importar 1 milhão de toneladas de arroz, pronto para o consumo para evitar impacto ao produtor rural. Isso porque, a produção brasileira de arroz é concentrada no Rio Grande do Sul, que vive uma tragédia com as chuvas há uma semana.

Aliás, a maior parte da produção de arroz, cerca de 70%, já foi colhida e problema de abastecimento é momentâneo. No entanto, muitos brasileiros estão correndo para comprar e estocar o produto, que está forçando muitos supermercados a limitarem a quantidade vendida para os clientes.

Leia também: Com decreto que acelera gastos com RS, Brasil já prevê importar arroz

Em Cachoeiro de Itapemirim, o Supermercado Perim informa aos clientes que chegam à prateleira de arroz que “devido ao caos provocado pela enchente em Rio Grande do Sul, para atender melhor os clientes, reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos. Garantimos a quantidade máxima de 1 fardo dos produtos”, diz a mensagem.

No entanto, o mesmo ocorre no Bom Sabor Supermercado, que informa “que devido à calamidade pública e a interrupção das rodovias causadas pela tragédia no Rio Grande do Sul, o maior produtor de arroz do país, estamos temporariamente limitando a compra de arroz a 2 unidades por cliente, visando o benefício de todos os clientes. Agradecemos a compreensão de todos e estamos confiantes de que tempos melhores virão”, diz o comunicado publicado nas redes sociais.

Vai faltar arroz?

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que a medida de importar os grãos é para manter a estabilidade do preço. “Neste momento, é para evitar especulação com o arroz, até porque os produtores já têm para suprir a demanda nacional, porém, tem dificuldade logística. Com a dificuldade logística para abastecer, vem a especulação”, reforçou.