Vargem Alta abre processo seletivo com salários de quase R$ 10 mil

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta publicou, na última terça-feira (07), o Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024, uma oportunidade para profissionais da área da saúde contribuírem com suas habilidades e experiências. Com caráter classificatório e eliminatório, o Processo visa atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, além de formar um cadastro de reserva.

As inscrições são para os cargos de: Médico, Agente de Combate às Endemias – ACE e Agente Comunitário de Saúde – ACS. E serão realizadas na sede da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, situada na Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta. Os interessados devem comparecer no dia 13 de maio de 2024, no horário de 08h às 15h, para efetuarem suas inscrições.

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.824,00 a R$ 9.754,23, proporcionando uma remuneração competitiva e justa para os profissionais selecionados.

Esta é uma ótima oportunidade de serviço público na área da saúde. Além de oferecer uma compensação financeira atrativa, este Processo Seletivo proporciona a chance de fazer a diferença na vida dos cidadãos vargem-altenses, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade.

Clique aqui e acesso o Edital.