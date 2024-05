Vereador é atacado por boi e tem clavícula fraturada no Caparaó

O vereador de Iúna, Jonathan Bonfante Moreira (Podemos), sofreu vários ferimentos após ser atacado por um boi em sua propriedade, no interior de Iúna.

Jonathan Bonfante afirma que o boi, que atende pelo nome de Charuto, é um animal reprodutor e sempre foi muito dócil, além disso, é de estimação de uma de suas filhas, Jéssica.

Leia Também: Três novos vereadores tomam posse na Câmara de Ibatiba

Ele conta que foi até o curral aplicar um medicamento no animal, quando do nada o mesmo começou a ser atacado pelo boi em fúria. Desmaiado, o mesmo foi encontrado por sua esposa, que ouviu seus gemidos e o socorreu.

Após ser atacado pelo animal, Jonathan foi levado para a Santa Casa de Iúna, mas devido aos ferimentos, inclusive com uma fratura na clavícula, precisou ser transferido para a Santa de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece de observação e possui o quadro de saúde estável, fora de perigo.

Apesar do susto, Jonathan Bonfante menciona que não irá vender o animal. “Eu pretendo ficar com ele e ter mais cuidado agora. Toda criação, você tem que ter muita atenção, mesmo sendo de estimação”, menciona o vereador atacado pelo boi.

Veja o vídeo!

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.