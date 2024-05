Três novos vereadores tomam posse na Câmara de Ibatiba

Geilson Dias Tomaz (Novo), Fábio Ambrosio Nascimento Trindade (PL) e Marcus Rodrigo Amorim Florindo (PC), assumiram depois que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou a chapa do Republicanos nas eleições de 2020, por fraude na cota mínima de candidaturas de mulheres para o Legislativo.

A cerimônia ocorreu horas depois que o Cartório Eleitoral de Ibatiba fez nova totalização dos votos e contagem do quociente eleitoral, cálculo que define quantos legisladores serão eleitos em cada coligação.

O evento foi comandado pelo presidente interino da Câmara, vereador Roberto Luiz Chaves (PL). Por volta das 19h, ele convidou os vereadores para entregar a documentação à Mesa Diretora e, posteriormente, lerem o compromisso regimental.

Eles assumem no lugar de Fernando Vieira de Souza, Jorcy Miranda Sangi e Elias Cândido da Silveira. Nas eleições de 2020, Geilson Dias Tomaz teve 409 votos, Fábio Ambrosio Nascimento Trindade 383 votos e Marcus Rodrigo Amorim Florindo com 362 votos.

Além de dezenas de populares que estiveram presentes na Casa de Leis, também estiveram acompanhando presencialmente e compondo a mesa, os deputados estaduais Coronel Weliton (PRD), Wellington Callegari (PL), os ex-prefeitos Zé Alcure (PP), Lindon Jonhson (Podemos), Clovis de Freitas, Dr. Luciano Cioto e o atual pré-candidato a prefeito e presidente do PL no município, Dr. Luiz Pancoti.

