Vídeo| Bombeiros capixabas chegam a Porto Alegre

Os onze militares e dois cães do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo chegaram a Porto Alegre (RS) e já estão à disposição do comando local.

Os bombeiros saíram do Espírito Santo na última sexta-feira (5) com a missão de auxiliar na busca, resgate e atendimento às vítimas das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul.

Foto: SESP

Segundo vídeo divulgado pelo secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Eugênio Ricas, nesta segunda (6), mais 15 bombeiros serão enviados ao Rio Grande do Sul.

“Amanhã, segunda-feira, mais 15 bombeiros vão ajudar no Rio Grande do Sul. No total, estamos enviando 26 militares do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, dois cães especializados em resgates e muitos equipamentos. É a solidariedade do povo Espírito-santense”, disse Eugênio.

Os militares capixabas vão compor as equipes conforme for orientado pelo comando local. Ainda não há prazo determinado para a permanência deles no Estado do Sul. Militares de outros Estados também estão no Rio Grande do Sul.

Assista o Vídeo!

Crédito: SESP