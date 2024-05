VÍDEO | Incêndio no Morro das Andorinhas preocupa moradores em Cachoeiro

Moradores de bairros próximos do Morro das Andorinhas, em Cachoeiro de Itapemirim, ficaram preocupados após um incêndio de grande proporção atingir o local na noite da última quinta-feira (30). A área de mata abrange os bairros Zumbi, Jardim América e IBC.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, os militares foram acionados por um solicitante, que relatou que as chamas estavam altas e se alastrando rapidamente. Sendo assim, uma guarnição foi ao local e realizou o mapeamento da área com o uso de drones, constatando que o fogo ocorria em uma área não habitada.

No entanto, os bombeiros permaneceram monitorando o incêndio e, pela manhã, as chamas se aproximaram de residências. Neste momento, as equipes realizam o combate no local. Felizmente, nenhuma casa foi atingida.

Leia também: Morre criança baleada na cabeça pelo irmão em Cachoeiro

Veja o vídeo:

O vídeo mostra o Morro das Andorinhas sendo tomado pelas altas chamas | Vídeo: Andrei Soares/Aqui Notícias