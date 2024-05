Workshop Gratuito da Mútua-ES capacita Engenheiros, Agrônomos e Geocientistas

A Mútua-ES com Mútua Nacional e o apoio do Crea-ES, estão promovendo um workshop online intitulado “Currículo e Entrevista para Engenheiros Agrônomos e Geocientistas: Aumente suas Chances de Ser Contratado”. Este evento gratuito é uma excelente oportunidade para profissionais das áreas de engenharia, agronomia e geociências aprimorarem suas habilidades em elaboração de currículos e técnicas de entrevista, visando uma melhor colocação no competitivo mercado de trabalho.

Detalhes do Workshop:

Datas: 27 e 28 de maio de 2024

Horário: 19h às 22h

Formato: Online

Instrutora: Fernanda Peroba, especialista em Gestão de Sistemas ISO e Gestão de Processos, e atual Gestora de Pessoas em uma empresa reconhecida pelo GPTW como o melhor local de trabalho no ES.

Durante o workshop, os participantes aprenderão a destacar seus currículos e desenvolver técnicas avançadas para entrevistas de emprego, com dicas diretas de uma das líderes mais reconhecidas no setor.

Impacto da Mútua-ES no Desenvolvimento Profissional:

A Mútua-ES, em colaboração com a Mútua Nacional e o Crea-ES, tem se destacado na realização de eventos educacionais voltados para a empregabilidade. Apenas nos primeiros quatro meses de 2024, a Mútua-ES realizou 19 cursos, com mais de 13 mil inscritos, e já tem mais cinco cursos programados para os próximos meses de maio e junho.

Objetivo da Mútua-ES:

Filipe Machado, diretor geral, expressou o compromisso da Mútua-ES com a capacitação dos profissionais locais: “Nosso objetivo é qualificar os profissionais da engenharia, agronomia e geociências do Espírito Santo para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo, cumprindo assim o propósito da Mútua de proporcionar educação e qualificação aos profissionais.”

Filipe Machado, diretor geral da Mútua-ES

Inscrições e Mais Informações:

Os interessados podem se inscrever através do link: https://www.sympla.com.br/workshop-online-e-gratuito-curriculo-e-entrevista-para-engenheiros-agronomos-e-geocientistas__2464774

Este evento é uma oportunidade imperdível para quem busca não apenas uma vaga no mercado, mas uma forma de se destacar nele.

Francisco Almeida, Presidente Nacional da Mútua

Francisco Almeida, Presidente Nacional da Mútua, enfatiza a importância de cursos e workshops voltados para a empregabilidade, destacando que o desenvolvimento de habilidades interpessoais é essencial nos dias atuais para os profissionais, a empregabilidade dos profissionais é uma das metas da Mútua Nacional.