Ana Hickmann e Edu Guedes anunciam noivado

Três meses após anunciarem o romance, Ana Hickmann e Edu Guedes estão noivos. Eles trocaram alianças nesta quinta-feira (27), durante viagem por Lisboa, onde estão para a participação do chef de cozinha no Circuito Estoril de Automobilismo. Em nota, a assessoria de imprensa de Ana afirmou que o casal “está muito feliz e agradece o carinho de todos os fãs”.

Após décadas de amizade, Ana e Edu assumiram o relacionamento amoroso em março deste ano. Nas redes sociais, os apresentadores compartilharam a seguinte mensagem: “é sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas.”

Em junho, às vésperas do Dia dos Namorados, eles também anunciaram que iriam morar juntos.

Estadao Conteudo