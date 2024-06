Azul passa a oferecer opção de pagamento de passagens com FGTS

Já pensou em comprar passagens com FGTS? Nesta quinta-feira (6), a Azul informou o lançamento do Pagamento com a Antecipação do Saque-Aniversário FGTS. Por meio de uma parceria com o Banco Digio (banco digital do Bradesco), isso é possível comprar as passagens áereas. A opção de pagamento estará disponível exclusivamente pelo aplicativo da Azul.

Em nota, a empresa explica que para utilizar essa forma de pagamento de passagens com FGTS, o cliente precisa aderir à modalidade Saque-Aniversário. Isso pode ser feito através do aplicativo do FGTS, na Caixa Econômica Federal.

Portanto, no mesmo app, o cliente deverá autorizar o Banco Digio, que é o intermediário financeiro da parceria, a acessar as informações de saldo do FGTS. No entanto, a solicitação de pagamento será avaliada e, posteriormente, autorizada pela Caixa após consulta.

Após a solicitação de pagamento de passagens com FGTS, o processo de análise pode levar até 24 horas para ser concluído pela Caixa Econômica Federal. Aliás, o cliente será informado por e-mail sobre o status da análise. Depois poderá consultar o andamento do processo na seção “Minhas Viagens” do aplicativo da Azul.

Caso o pagamento com FGTS seja recusado pela Caixa, o cliente terá 12 horas para realizar a compra utilizando outra forma disponível na Azul, como cartão de crédito ou Pix.

Após esse prazo, a reserva será cancelada. Caso o cliente queira realizar o cancelamento, deverá entrar em contato com a Central de Atendimento da Azul. Isso em até 24 horas do momento da compra. Portanto, para que não sejam aplicadas taxas e multas conforme a política tarifária da companhia.

Estadao Conteudo