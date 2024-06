Botafogo anuncia renovação de contrato de Tiquinho Soares até 2026

Vivendo dias bastante tristes, nos quais perdeu seu pai e incentivador, José Nilton Soares, o atacante Tiquinho Soares recebeu o carinho dos torcedores alvinegros. O jogador viu a torcida do Botafogo prestar belo homenagem durante o empate com o Athetico-PR, por 1 a 1, e agora celebra a renovação de contrato até 2026 com um aumento salarial. Contudo, o acordo anterior terminava em dezembro.

“O dia já vem raiando meu bem, Tiquinho Soares renova! Botafogo e atacante acertam novo contrato até o fim de 2026. Vamos por mais”, anunciou o clube carioca em suas redes sociais, em notícia bastante celebrada pelos torcedores.

No entanto, Tiquinho Soares vem encarando um 2024 difícil. Além da morte do pai, ainda desfalcou o Botafogo por quase dois meses no Brasileirão e na Copa Libertadores por causa de grave lesão muscular na coxa direita sofrida no fim de abril.

Tiquinho Soares vive um drama

Contudo, estava retornando e agora passa por novo drama. Depois de não encarar o Grêmio, ele ganhou também folga diante dos paranaenses para amenizar a dor de perder o pai. Porém, no Engenhão, a torcida ergueu uma bela faixa com a imagem do atacante ao lado do senhor José Nilton e com os dizeres: “Tiquinho, estamos com você.”

Tiquinho Soares usou as redes sociais para agradecer. “Obrigado de coração. Que linda homenagem. Amo vocês.” Nesta quinta, com a volta dos treinos e a confirmação da ampliação do vínculo, o jogador apenas agradeceu, mostrando uma imagem do trabalho com bola em com emojis de amém.

