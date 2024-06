Cachoeiro se despede de Sebastião Carlos Guimarães, o “Mexirica”

Torcedor apaixonado do Estrela do Norte e figura ilustre em Cachoeiro de Itapemirim, Sebastião Carlos Guimarães, conhecido como “Mexirica”, morreu nesta segunda-feira (17).

“Mexirica” era uma figura carimbada nos jogos do Estrela do Norte. Ele ficou conhecido por conta de seus agradecimentos após as partidas realizadas no Estádio Mário Monteiro, o Sumaré. Sempre ao final dos confrontos, ele cruzava o campo de joelho, de uma trave a outra do campo, para agradecer qualquer que fosse o resultado.

Por conta de seus carisma e paixão pelo clube, “Mexirica” logo se tornou um xodó da torcida estrelense. O Estrela do Norte lamentou sua morte:

“É com imenso pesar que a diretoria e toda a torcida do Estrela do Norte Futebol Clube recebem a notícia do falecimento de Mexerica, torcedor apaixonado do Estrela do Norte. Os pensamentos de todos do Estrela do Norte FC estão com seus familiares e amigos. Que Deus conforte a todos nesse momento! Descanse em paz, Mexirica” Estrela do Norte Futebol Clube

Mas, não foi só no futebol que ele garantiu o título de figura ilustre da cidade. Um dos participantes ativos da Festa da Praça Vermelha, “Mexirica” também se preocupava com tudo no lugar e trabalhava muito para que tudo acontecesse da melhor forma. Por isso, se tornou um dos ícones do evento, por dedicação, sua animação e alegria.

A Festa da Praça Vermelha é um dos pontos altos da Festa de Cachoeiro, e neste ano será realizada no dia 29 de junho. “A Praça Vermelha está de luto”.

O corpo de “Mexirica” está sendo velado na Capela Mortuária do Cemitério Municipal do Coronel Borges. O sepultamento será no mesmo local, às 17h.