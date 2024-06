Caminhão com retroescavadeira derruba poste em Cachoeiro

Um caminhão, que transportava uma retroescavadeira, derrubou um poste no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã do domingo (9).

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista, de 26 anos, informou aos militares que trafegava em um caminhão com uma retroescavadeira, na avenida José Félix Cheim (Linha Vermelha), sentido ao centro da cidade, quando a máquina atingiu a fiação de um poste.

No entanto, a fiação acabou agarrando na parte superior da retroescavadeira e o veículo saiu puxando, o que ocasiou a queda do poste na avenida. Apesar do ocorrido, o poste não atingiu nenhum outro veículo.

Leia também: Suspeitos são indiciados por furto de motocicleta em Muniz Freire

No local, o condutor fez o teste do bafômetro que deu negativo para o consumo de bebida álcoolica. A PM informou que a EDP foi acionada para fazer o trabalho de retirada do poste da via. A empresa foi procurada, mas até o momento não obtivemos retorno.