Cantor Nahim, sucesso dos anos 1980, é encontrado morto em casa

O cantor Nahim morreu aos 71 anos em sua residência, em Taboão da Serra, São Paulo. O caso será registrado de forma prévia como “morte suspeita”, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado ao site G1.

Nahim despontou nos anos 1980 com hits como Dá Coração e Coração Melão. Frequentemente participava de programas apresentados por Silvio Santos, como o Qual é a Música, além de já ter sido participante do reality A Fazenda.

A morte foi confirmada pela ex-mulher do cantor, Andreia Andrade, que esteve na casa de Nahim após o ocorrido. A empresária publicou um vídeo em suas redes sociais. Abalada, disse estar “em choque”. Os dois participaram juntos do programa Power Couple Brasil e se separaram em 2023.

Em 2019, o cantor foi detido por descumprir medida judicial que o proibia de se aproximar de ex-esposa. Ele cumpriu a medida em liberdade, e alegou que tentou visitar os cachorros na casa da ex. Em 2022, recebeu uma homenagem na Câmara Municipal de São Paulo. O cantor ganhou um certificado de “Ídolo Inesquecível” por conta do seu trabalho na música.

Estadao Conteudo

