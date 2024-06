Carlinhos Maia devolve presente de R$ 124 mil que ganhou de Simone Mendes

Carlinhos Maia foi surpreendido por Simone Mendes e Kaká Diniz. O casal presenteou o amigo com uma motocicleta Fat Bob 114 2024, veículo vendido a R$ 123.900,00.

A moto foi dada como uma forma de celebrar de forma antecipada o aniversário do influenciador, comemorado na quarta-feira (12).

Leia também: Festival de Inverno de Guaçuí: Veja como comprar os ingressos com 50% de desconto

Apesar de ter se animado no início, Carlinhos Maia optou por devolver a motocicleta. No domingo (9), ele usou suas redes sociais para mostrar que estava se desfazendo do veículo. Ele também revelou quase sofrer um acidente e pediu para a amiga o presentear com um relógio.

“Ontem, eu quase arranquei o braço, minha mãe quase perdeu a chapa. Deus me Livre. Vim trocar, pode me dar um relógio. Isso aqui é uma coisa medonha”, brincou.

O influenciador digital se dirigiu até a casa de Simone Mendes para realizar a devolução. “Linda, nem parece que é de verdade. Quero não, vim devolver”, disse.

Após publicar os vídeos, ele esclareceu que se ficasse com a moto, ela não seria utilizada. “Não vou andar nela, é muito pesada, esquenta muito. E não vou ficar com a moto aqui parada.”

Estadao Conteudo