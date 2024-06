Cauã Reymond atualiza estado de saúde de cachorro envenenado

Cauã Reymond usou suas redes sociais neste domingo (9), para atualizar o estado de saúde de Shakira, um dos cães do ator que foi vítima de envenenamento. Romeu, que estava em estado grave, não resistiu.

Leia também: “Preta Gil é forte e já está bem”, afirma Flora sobre estado de cantora

“Fiquei surpreso com a quantidade de mensagens, não consigo responder uma a uma, mas estou aqui agradecendo a cada um de vocês. Obrigado pela atenção e cuidado”, disse o ator. “Ela está se recuperando. Ainda está internada. Vamos fazer um pensamento positivo para ela sair dessa”, pediu Cauã.

Cauã Reymond fez uma denúncia nas redes sociais na sexta-feira (7), dizendo que teve seus dois cachorros, Romeu e Shakira, envenenados. Romeu, que estava com o estado mais grave, morreu no sábado (8). Abalado, o artista lamentou o que descreveu como “um crime absurdo” e “uma maldade sem tamanho” em vídeo.

Cauã relatou que estava trabalhando e foi chamado para retornar à sua casa mais cedo. Ele afirmou que, provavelmente, o envenenamento aconteceu por pedaços de carne com chumbinho.

O suposto envenenamento de cerca de 40 cães na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro está sendo investigado, segundo o presidente da Câmara dos Vereadores, Carlo Caiado (PSD). A suspeita é que alguém tenha espalhado veneno nos canteiros da região do Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca.

“Espero que não tenha sido maldade, mas se foi, é algo brutal, pessoas colocaram veneno para os cães, para os animais. Já tivemos 40 animais que foram contaminados”, afirmou Caiado, em um vídeo postado em suas redes sociais.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.