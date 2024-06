Com ressalva, TCE-ES aprova contas de Bom Jesus do Norte

O plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) aprovou as contas da Prefeitura de Bom Jesus do Norte, referentes ao exercício do prefeito Antônio Gualhano Azevedo (PSB) em 2022, porém, com ressalva pelo plenário.

O relator, conselheiro Carlos Ranna, manteve como ressalva duas irregularidades: abertura de crédito adicional suplementar sem autorização legal; subavaliação no passivo relativa ao reconhecimento de provisões matemáticas previdenciárias, no montante de R$ 7.137.140,30.

Processo TC 4753/2023

Fonte: TCE-ES