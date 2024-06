Confira como foi a rodada dos capixabas no Brasileirão Série D

Real Noroeste e Serra entraram em campo mais uma vez pelo Brasileirão Série D, neste final de semana, em jogos válidos pela 9ª rodada da competição.

Real Noroeste foi até o Rio de Janeiro, no Estádio Moça Bonita, para enfrentar o Audax-RJ. O time de Águia Branca conseguiu uma “enorme” vitória fora de casa, por 2 a 1. Assim, o time do Real Noroeste subiu uma posição na tabela, chegando a 5ª colocação e encostando no outro representante do Espírito Santo, o Serra.

O Tricolor Serrano recebeu o líder Itabuna-BA, no Estádio Roberto Siqueira Costa (Robertão), porém, o resultado não foi o esperado. O time do Itabuna-BA venceu o jogo fora de casa, por 2 a 0 e, garantiu ainda mais a liderança do Grupo A6 do Brasileirão Série D. Já o Serra, mesmo com a derrota na 9ª rodada, permaneceu na 4ª colocação. Contudo, viu o Real Noroeste se aproximar do G4.

Serra ocupa a 4ª colocação do Grupo A-6, com 11 pontos conquistados até o momento. Já o Real Noroeste, ocupa o 5° lugar, com 10 pontos conquistados.

Como funciona o Campeonato Brasileiro Série D?

O regulamento do Brasileirão Série D, funciona da seguinte forma: são oito grupos, com oito times em cada um. Os grupos são classificados como A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8.

A fase de grupos do torneio conta com 14ª rodadas, e cada time joga uma partida em casa e uma fora de casa. Após as 14ª rodadas, os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para a segunda fase da competição. Lá, 32 times jogam no sistema de “mata-mata”.

Assim, as quatro equipes que conseguirem o feito de chegar a semifinal do Campeonato Brasileiro Série D, ganham o acesso para o Brasileirão Série C.