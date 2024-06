Confira os cuidados para evitar acidentes com choque elétrico

Trabalhar próximo à fiação elétrica exige o máximo de atenção possível. Na última quarta-feira (19), o caso de um pintor que recebeu um choque elétrico reacendeu a discussão. Ao fazer um serviço no telhado de uma igreja, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, ele acabou encostando no fio e recebeu a descarga elétrica.

De acordo com familiares, ele sofreu queimaduras nas pernas, braços e na região da barriga.

Para que acidentes como esse não aconteçam, o sargento do Corpo de Bombeiros Militar, Glauberson de Jesus, dá algumas dicas e orientações essenciais para a segurança. Confira!

O que é o choque elétrico?

A eletricidade é o caminho que os elétrons fazem, devido a diferença de potencial. O choque acontece devido a diferença de potencial em que os elétrons fluem pelo corpo da pessoa, ocorrendo danos externos e internos.

Quais cuidados devemos ter ao trabalhar próximo de uma fiação elétrica?

O trabalho externo sempre devem ser feitos com cuidados, principalmente perto de redes elétricas. Existe uma norma (NR10) que estipula a distância segura para trabalhos próximo a rede elétrica. No caso de redes de média tensão +ou-13kw (o da ocorrência) a distância segura seria de 1,38m, de acordo com essa norma. Temos a falsa ideia que a energia somente está no fio, mas existe um campo invisível em volta do fio que também induz eletricidade. O segredo é sempre ficar distante do fio, e nunca aproximar dos fios, principalmente com matérias bons condutores, como régua de alumínio, escada etc.

Aliás, existem matérias mais condutores (geralmente metálicos) e outros com menos capacidade de conduzir eletricidade. Independente do material, se você não for um profissional com o conhecimento na parte elétrica, mantenha se a distância recomendada na NR 10 para evitar acidentes.

O choque elétrico pode ser fatal?

Toda ocorrência envolvendo energia elétrica traz riscos a vida. Pois nosso coração é um órgão em que pode apresentar alterações mesmo em pequenas voltagens/amperagens. Ex: 50 volts e 100ma, já são considerados arriscados. Claro que tensões maiores podem provocar maiores lesões, principalmente internamente. Mas existem lesões secundárias em relação ao choque elétrico: quando a pessoa cair do local no chão.

O que fazer ao presenciar uma pessoa recebendo um choque elétrico?

Peça alguém para acionar o SAMU/Bombeiros, desligue a fonte elétrica (se possível), considerando que seja um ambiente domiciliar, de baixa tensão e utilizando calçado adequado (de preferência emborrachado); antes de se aproximar verificar onde está a fonte de eletricidade, se aproximar com cuidado, utilizar um objeto de baixa condutibilidade para afastar o fio da vítima, como: um cabo de madeira que não esteja molhado; e assim realizar os primeiros socorros. Se estiver com pulso fazer exposição dos ferimentos e cobri-los com panos limpo e úmido; se estiver sem pulso iniciar a manobra de RCP até a chegada da equipe de emergência.

Em caso de emergência, o que fazer?

Em caso de vítimas, devem ser acionados o SAMU/Bombeiros para o atendimento a vítima, e a EDP, para cortar a rede elétrica. Além disso, também para a verificação da rede elétrica e guarda municipal/PMES para o isolamento e controle do trânsito, se for necessário.