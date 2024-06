Contratação imediata! Empresa abre vagas de emprego e estágio em Cachoeiro

A viação Flecha Branca, que integra o Consórcio Novo Trans, divulgou várias vagas de emprego para Cachoeiro de Itapemirim. Existem oportunidades para profissionais com diversos níveis de escolaridade e em diversas áreas.

De acordo com a empresa, as oportunidades são para borracheiro; auxiliar de mecânico; auxiliar de almoxarifado; auxiliar de cozinha e limpeza; técnico em segurança do trabalho; supervisor comercial e analista de departamento pessoal. Há ainda vagas para estágio em marketing e estágio em recursos humanos.

Quem se interessar em uma das vagas de emprego deve enviar o currículo para o e-mail disponibilizado pela empresa oportunidade@flechabranca.com.br e preencher o campo “assunto” com o título da vaga pretendida.

Outra opção para os candidatos é enviar os currículos através do WhatsApp: (28) 99917-0073. A contratação é imediata.

De acordo com a Flecha Branca, a empresa oferece benefícios como: Vale-Alimentação; Vale-Transporte; Seguro de Vida; SEST/SENAT; Assistência de saúde; Assistência odontológica; Assistência psicológica; Fisioterapia; Assistência nutricional e Cursos profissionalizantes. Além disso, o colaborador também conta com Plano de saúde (Convênio com a TRINO – livre escolha para desconto em Folha do Funcionário).

Mais informações podem ser obtidas na página da empresa no Linkedin: https://www.linkedin.com/company/grupo-flecha-branca