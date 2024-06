Corinthians evita derrota no fim, mas ouve vaias e se afunda no Z4

Continua de pé a série sem vitórias do Corinthians, que não vence no Brasileirão há quase dois meses. Diante de seu torcedor na Neo Química Arena, o time alvinegro fez outra apresentação ruim, mas, como no duelo anterior contra o Athletico-PR, reagiu e evitou a derrota com gol no fim ao empatar com o Cuiabá por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (26).

O cenário é péssimo para o Corinthians, que segue na zona de rebaixamento, com a terceira pior campanha do campeonato. São apenas nove pontos em 12 jogos no torneio no qual ganhou somente uma partida, na distante quarta rodada, no fim de abril.

Aumentam a pressão e as críticas sobre o presidente Augusto Melo, que pode demitir o técnico português António Oliveira. Na segunda-feira, às 20 horas, o pressionado Corinthians, que não venceu nenhuma de suas últimas partidas, faz o dérbi com o Palmeiras, na casa do rival, o Allianz Parque. Após o apito final, parte da torcida vaiou o time e cobrou vitória no clássico contra o maior rival.

O Cuiabá tem 12 pontos e está mais perto da zona de rebaixamento que dos líderes. Na próxima rodada, recebe o Bragantino, sábado.

A situação era ruim antes de entrar em campo. Quando o jogo começou, piorou. O Corinthians, desatento, levou um gol aos quatro minutos. Se já tem sido competir em igualdade numérica, quando sai atrás no placar o time alvinegro, em crise que parece não terminar, sofre para reagir.

O gol do zagueiro Marllon, que conseguiu finalizar duas vezes, sendo pouco incomodado antes de marcar, foi resultado de uma pane defensiva corintiana, algo comum nesta temporada. O Cuiabá, confortável, foi se sentindo cada vez mais à vontade em Itaquera. Saiu em contragolpes e anulou as poucas investidas dos donos da casa.

O ex-corintiano Walter trabalhou duas vezes com competência, ao defender os chutes de Hugo e Yuri Alberto. Perto de ser demitido, António Oliveira resolveu sacar um zagueiro, Caetano, para lançar mão do centroavante Pedro Raul. Não adiantou. O limitado jogador pouco produziu e quase não foi acionado.

No segundo tempo, o Cuiabá teve mais de uma oportunidade para matar o jogo, uma delas em controverso pênalti cometido por Cacá em cima de Pitta, que parou em Matheus Donelli na cobrança. O jovem goleiro corintiano foi de novo o destaque dos paulistas. Minutos depois, ele evitou outro gol em finalização de Lucas Fernandes.

O time mato-grossense errou demais, não castigou e foi castigado no fim. Até então encostado, Matheus Bidu recebeu uma chance de António Oliveira e correspondeu. O lateral-esquerdo acertou um potente chute de primeira para marcar um golaço aos 39 minutos. Os donos da casa tentaram a virada, insistiram até os 56 minutos da etapa final – mas ela não veio.

Ficha técnica

CORINTHIANS 1 X 1 CUIABÁ

CORINTHIANS – Matheus Donelli; Leo Maná (Matheuzinho), Cacá, Caetano (Pedro Raul) e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Igor Coronado (Kayke); Wesley (Gustavo Mosquito) e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson (Lucas Fernandes) e Filipe Augusto (Fernando Sobral); Jonathan Cafu (Eliel), Clayson (Derik Lacerda) e Pitta (Bruno Alves). Técnico: Petit.

GOLS – Marllon, aos 4 do primeiro tempo. Matheus Bidu, aos 39 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alan Empereur, Filipe Augusto, Leo Maná, Clayson, Cacá, Matheuzinho e Lucas Fernandes.

ÁRBITRO – Fábio Augusto Santos Sá Junior.

PÚBLICO – 38.219 torcedores.

RENDA – R$ 2.099.895,00.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

