Corrida de São Pedro: “treinão” com caminhada neste domingo (16)

Cachoeiro de Itapemirim está prestes a receber a 44ª Corrida de São Pedro, o evento tradicional, que rompe limites, está chegando com tudo mais uma vez na cidade.

Com a tradicional corrida se aproximando, a Universidade Vila Velha (UVV), em parceria com o Aqui Notícias e outras empresas privadas, todavia, está preparando um grande “treinão”, para a corrida mais aguardada do ano.

O Treinão da Corrida de São Pedro acontece no dia 16 de junho, com saída marcada para às 7h, na Praça de Fátima, Avenida Beira-Rio. Contudo, a chegada será no mesmo local da partida.

Pensando em quem é de caminhada, além do treino para a corrida, o encontro contará também com uma boa e leve caminhada. Aliás, o “treinão” vai simular um trajeto de 5km na modalidade corrida, já os amantes de caminhada, poderão desfrutar de um trajeto de 2km.

O projeto terá fim social e, os interessados em participar do treino, devem levar 1kg de alimento não perecível, que será doado para Cáritas Diocesana. Os participantes também vão concorrer a diversos brindes.

Aliás, o Treinão da Corrida de São Pedro tem o objetivo de reunir famílias e amigos em um evento esportivo, dinâmico e alegre. Contudo, por meio de uma ação solidária.

Nova pista

A Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) apresentará uma novidade neste último encontro. Agora, o trajeto contará com um novo traçado, diferente do último ano.

Quer participar do Treinão da Corrida de São Pedro? Basta realizar sua inscrição no site de Prefeitura de Cachoeiro. As atividades são gratuitas e abertas ao público.

Serviço:

Treinão da Corrida de São Pedro

Local: Praça de Fátima, Avenida Beira-Rio, em Cachoeiro de Itapemirim

Praça de Fátima, Avenida Beira-Rio, em Cachoeiro de Itapemirim Horário: 7h

7h O que levar: 1kg de alimento não perecível

1kg de alimento não perecível Realização: Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp)

Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) Parcerias: Aqui Notícias, Universidade Vila Velha (UVV), Insight Escola de Inglês, Rádio Diocesana, Maia Distribuidora e Casa da Estampa