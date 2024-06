Dia dos Namorados é feriado? Saiba tudo sobre a data mais romântica

O Dia dos Namorados está chegando, e junto ao dia mais romântico do ano, fica o questionamento, é feriado ou não?

Celebrado no dia 12 de junho, sem sombra de duvidas, o Dia dos Namorados é uma das datas mais populares no Brasil. Na ocasião, casais de todas as idades trocam presentes, fazem viagens, saem para jantar, entre outras mil coisas para se fazer ao lado da pessoa amada.

Qual a origem do Dia dos Namorados no Brasil?

Por mais “desanimador” que seja, o Dia dos Namorados no Brasil não foi criado necessariamente voltado para o romantismo, na verdade, a criação da data tem uma função comercial.

O empresário João Doria, formulou uma campanha publicitária em 1949, sugerindo o dia 12 de junho como uma data romântica para os casais. Contudo, o intuito era aquecer o mercado, que era muito “fraco” no mês de junho.

Feriado ou não?

Mesmo sendo uma data muito importante para o comércio brasileiro, o Dia dos Namorados, que aliás, cai em uma quarta-feira este ano, não é feriado nacional e nem ponto facultativo.

Comemoração nos Estados Unidos

O Dia dos Namorados foi inspirado no Valentine’s Day ou Dia de São Valentim. Porém, diferente do que os brasileiros estão acostumados, nos Estados Unidos a data acontece no dia 14 de fevereiro.

Aliás, não só os Estados Unidos, como boa parte dos países ao redor do mundo, comemoram a data no dia 14 de fevereiro. O motivo são às tradições cristãs e também da Roma Antiga.

Surgimento

O surgimento do dia mais romântico do mundo não tem uma historia realmente comprovada. Porém, a mais aceita e conhecida é a de que São Valentim era um padre, que estava condenado a morte, pois realizava casamentos proibidos. Sendo assim, o Dia de São Valentim surge no século V, quando o Papa Gelásio criou a data, no dia 14 de fevereiro de 496.