Festa de Rancharia promete agitar o final de semana em Jerônimo

Entre os dias 29 e 30 de junho, ocorre no interior do município de Jerônimo Monteiro, no Caparaó, a tradicional festa da localidade de Rancharia.

A comunidade fica localizada entre os limites dos municípios de Mimoso do Sul, Muqui, Jerônimo Monteiro e Alegre. Neste ano de 2024, a festa completa 70 anos.

Leia Também: Procissão marítima irá reunir dezenas de embarcações em Anchieta

Promovida pela Associação de Moradores de Rancharia (AMIRA), a festa conta com o apoio da Prefeitura de Jerônimo Monteiro e terá a exposição de produtos, leilão, futebol, missa e grandes shows para animar o público presente. O evento será realizado no Espaço de Convivência da comunidade.

Confira a programação:

Sábado – 29/06

11h – Santa Missa

13h – Torneio de Futebol

21h – Show com Donato Fontana

23h – Show com Beijo com Mel

Domingo – 30/06

12h – Almoço – Música ao vivo com Marquinho Macedo

14h – Leilão de Assados

16h – Sorteio de 10 sacas de café

17h – Show com os Chapas do Brasil

*Proibida a entrada no local do evento portando cooler de bebidas