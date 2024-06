Grêmio empata com Atlético-GO, mas continua no Z-4 do Brasileirão

A má fase do Grêmio parece não ter fim. Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, o tricolor gaúcho ficou no empate com o Atlético-GO, por 1 a 1, no estádio Antônio Accioly, nesta quarta-feira (26), pela 12ª rodada do Brasileirão.

Embora tenha encerrado a sequência de derrotas, o Grêmio chegou ao sexto jogo sem vitória no campeonato e, na penúltima colocação, com sete pontos, corre o risco de terminar a rodada na lanterna. Em 16º lugar, com 10 pontos, o Atlético-GO pode entrar na zona de rebaixamento.

O time goiano criou duas boas chances de abrir o placar antes dos 10 minutos. Baralhas recebeu de Emiliano Rodríguez, cortou Gustavo Martins e bateu na saída de Marchesín. A bola saiu raspando a trave. Na sequência, Shaylon chutou forte e o goleiro do Grêmio espalmou para escanteio.

Incomodado com o desempenho do time, Renato Gaúcho fez duas mudanças aos 30 minutos do primeiro tempo: Gustavo Nunes e Nathan Fernandes entraram nos lugares de Pavón e Everton Galdino. O Grêmio conseguiu equilibrar as ações, apesar de não ter criado nenhuma chance clara.

Logo na volta do intervalo, Cristaldo chutou de fora da área e Ronaldo espalmou. Foi a primeira grande oportunidade do Grêmio na partida. Aos 18, o camisa 10 recebeu de JP Galvão e mandou no cantinho, mas mais uma vez o goleiro do Atlético-GO levou a melhor.

Quando o Grêmio estava melhor, Shaylon cobrou falta, Kannemann cortou para trás e Luiz Felipe, no susto, completou de peito em cima da linha, colocando o Atlético-GO na frente. A vantagem rubro-negra, porém, durou pouco.

Aos 37, em cobrança de escanteio curta, Reinaldo dominou e encheu o pé. A bola desviou em Derek e saiu do alcance de Ronaldo. Apesar dos dois times buscarem a vitória, a partida terminou empatada e com vaias dos torcedores presentes no Antônio Accioly.

Os times voltam a campo no domingo, pela 13ª rodada. O Atlético-GO visita o Atlético-MG, às 11 horas, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e o Grêmio recebe o Fluminense, às 16 horas, no Centenário, em Caxias do Sul.

Ficha técnica

ATLÉTICO-GO 1 X 1 GRÊMIO

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão (Rodallega); Lucas Kal, Rhaldney (Alejo Cruz depois Max), Baralhas e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez (Derek). Técnico: Anderson Gomes (interino).

GRÊMIO – Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins (Du Queiróz), Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê (Edenilson) e Cristaldo; Pavón (Gustavo Nunes), JP Galvão (Rodrigo Ely) e Everton Galdino (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Luiz Felipe, aos 27 e Reinaldo, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Shaylon, Max, Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez, Baralhas, Bruno Tubarão e Lucas Kal (Atlético-GO); Everton Galdino, Edenilson, Kannemann e Nathan Fernandes (Grêmio).

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA – R$ 152.035,00.

PÚBLICO – 8.838 torcedores.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

