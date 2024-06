Helinho Lima lança pré-candidatura à Prefeitura de Atílio Vivácqua

Na última sexta-feira (21), Helinho Lima (PSB) lançou sua pré-candidatura à Prefeitura de Atílio Vivácqua. O evento contou com cerca de 500 pessoas. Além de prefeitos e vereadores de cidades vizinhas, também estiveram presentes os deputados estaduais Thyago Hoffmann (PSB) e Dary Pagung (PSB), e o presidente Estadual do PSB, Gavini.

Além da pré-candidatura, Helinho Lima também revelou o nome que vai compor como pré-candidato a vice em sua chapa: Dr. Marcos Sobreira (PDT).

Médico há 48 anos no município, Dr. Marcos foi vereador por três mandatos. Em umas das eleições para a Câmara de Atílio Vivácqua, foi campeão de votos. Dr. Marcos também foi vice-prefeito da cidade, exercendo a função de prefeito em exercício por três meses.

Já Helinho Lima é filho do falecido ex-prefeito Hélio Humberto Lima, que esteve à frente da Prefeitura de Atílio Vivácqua por três mandatos. Nos últimos sete anos, ele ocupou a secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos, e estava na na gestão do prefeito Josemar Bastos (PDT).

Para as eleições municipais de 2024, o PSB está articulado com o PP, PDT, PMB, Podemos e PT.

