Identificado mecânico que morreu em acidente de moto em Cachoeiro

Identificado como Fernando Guimarães Tosta, de 39 anos, o motociclista que morreu após um grave acidente de moto no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no último domingo (24)

Segundo relatos de um amigo da família, Fernando era mecânico e trabalhava junto com o pai em uma oficina de moto. “Fernando era meu vizinho aqui em Cachoeiro. Ele morava aqui no Novo Parque e trabalhava junto com pai e os irmãos. Eles tem uma oficina de moto chamada Darci Motos”, explicou.

No entanto, o amigo disse que Fernando era um homem querido por todos que o conhecia. “Fernando era um cara tranquilo, amável. Era casado e tinha três filhos. Todo mundo gostava dele. Vivia trabalhando, tanto a família construída quanto a família de berço. Aliás, Fernando era um homem apaixonado por moto “, comenta.

Acidente em Cachoeiro que matou o mecânico

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe de trânsito foi acionada para atender um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas na avenida José Rosa Machado, no bairro Novo Parque.

Quando a equipe chegou no local do acidente, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou que Fernando, condutor da motocicleta JTA Suzuki, já estava em óbito.

No entanto, o condutor da motocicleta Honda CG 150, relatou aos militares que seguia na avenida José Rosa Machado sentido a Rua Carli Levi Ramos, quando Fernando, que seguia no mesmo trajeto, acabou batendo na lateral da outra moto.

O motociclista da Honda CG 150 realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Em seguida, ele foi socorrido com ferimentos na perna para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Marbrasa, onde recebeu atendimento médico.

A perícia encaminhou o corpo de Fernando para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.