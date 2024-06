Isis Valverde debocha dos boatos de término com Marcus Buaiz

Nesta segunda-feira (17), Isis Valverde publicou um vídeo com o noivo, Marcus Buaiz, para afastar os boatos sobre um possível término do relacionamento.

“Deixa a gente quieto. Não, ninguém apagou foto nenhuma. Tá chato, já. A gente não posta foto junto porque a gente está vivendo”, reclamou.

Segundo fãs, o casal teria excluído fotos juntos no Instagram. “Beijo, gente, o dia está lindo, vai andar de bicicleta, usar a criatividade para outra coisa”, acrescentou no vídeo publicado na rede social.

Valverde, 37 anos, e Buaiz, 44, começaram o relacionamento em abril de 2023. Os dois confirmaram o noivado em dezembro do ano passado.

Herdeiro do conglomerado empresarial capixaba Grupo Buaiz, o empresário foi casado durante 17 anos com a cantora Wanessa.

Na televisão, o último papel de Valverde foi em Amor de Mãe, de 2019. No ano passado, também interpretou a socialite Ângela Diniz, vítima de feminicídio na década de 70, no longa Ângela.

