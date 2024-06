Jojo Todynho sofre tentativa de assalto em Paris

A cantora Jojo Todynho tomou um susto durante sua viagem a Paris. Ela sofreu uma tentativa de assalto nas ruas, dos famosos “pickpockets”. “Que aventura. São caras de pau”, exclamou, enquanto explicava a situação em seus stories do Instagram, na quarta-feira, 26.

“Gente, a Renata segurou a bolsa, eu quase peguei um ‘pickpocket’. Eu já ia dar um soco, chute. Dei logo uma olhada estilo ‘Brasil’. Renata segurou a bolsa, e eu já estava pronta”, disse Jojo. Os “pickpockets”, como são chamados os “batedores de carteira” na Europa, já chegaram a virar meme, mas desta vez na Itália.

A ida da cantora até Paris, junto de Renata, sua assessora, tem uma explicação: Jojo atendeu ao desfile da marca de grife Jean Paul Gaultier durante a Paris Couture & Haute Couture da Paris Fashion Week, semana direcionada aos desfiles de marcas de alta costura da cidade, que ocorre de 24 a 27 de junho.

Leia também: Quanto custou? Giovanna Ewbank exibe novo carro luxuoso

Jojo brincou com a situação: “Agora que eu estou com mobilidade, eu estou correndo legal, não estou fazendo essa esteira à toa. Eu ia correr, gritando, ‘pickpocket! Ladrão! Pega! Polícia’. Ia ser uma loucura”.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.