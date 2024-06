Luto na música: morre o cantor Chrystian, ex-dupla de Ralf, aos 67 anos

O cantor Chrystian, famoso pela dupla Chrystian e Ralf, morreu na noite desta quarta-feira (19), aos 67 anos. O artista havia sido internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, durante a manhã desta quarta-feira, quando a assessoria dele divulgou o cancelamento de um show marcado para o próximo dia 22, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Não foram divulgados detalhes sobre o diagnóstico.

“Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil (…) Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou”, disse a família em nota de falecimento publicada nas redes sociais do artista durante a noite.

No comunicado oficial publicado pela assessoria pela manhã, a equipe preservou maiores detalhes, porém afirmou que Chrystian foi diagnosticado recentemente com uma condição médica que exigia repouso imediato e tratamento especializado. Mas que estava “seguindo todas as recomendações médicas”.

Chrystian esteve internado para transplante

Em fevereiro deste ano, Chrystian já havia sido internado para um transplante de rim, no Hospital do Rim. Aliás, o rim foi doado pela por sua esposa, Key Vieira. Mas, a cirurgia foi adiada para o final do ano após a necessidade de um cateterismo durante os exames pré-operatórios.

De acordo com o programa Balanço Geral, da Record, o cantor teria sofrido um mal súbito, seguido por uma parada cardiorrespiratória. Ele chegou a ser socorrido de helicóptero pela Polícia Militar. Ainda segundo o programa da Record, ele foi entubado.

No entanto, o cantor se dedicava à carreira solo. A dupla de Chrystian com o irmão, Ralf, tem mais de 20 álbuns lançados e fez sucesso nos anos 1980 e 1990, com músicas como Mia Gioconda (trilha da novela O Rei do Gado), Cheiro de Shampoo e Nova York.

Estadao Conteudo