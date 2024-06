Marrone, da dupla com Bruno, faz cirurgia de emergência; saiba detalhes

Marrone, da dupla Bruno & Marrone, passou por um procedimento de emergência nesta segunda-feira (17), após receber diagnóstico de glaucoma em estágio avançado em ambos os olhos. O cantor de 58 anos está internado em Goiânia, onde foi operado e passa bem.

Leia também: Mega-Sena acumulada: sorteio desta terça (18) prêmiará em R$ 53 milhões

Marrone ficará afastado por 15 dias, quando passará por uma reavaliação. Neste período, a agenda da dupla será mantida por Bruno, conforme o comunicado publicado pela dupla, que pode ser lido abaixo.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.