Menina de 1 ano e 8 meses morre atropelada acidentalmente pelo pai na garagem de casa

Uma menina de 1 ano e 8 meses morreu após ser atropelada acidentalmente pelo próprio pai em Birigui, no interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 13.

Segundo a Polícia Militar, o pai dava marcha-a-ré em uma caminhonete Ford Ranger na garagem de casa, dentro de um condomínio fechado, quando atingiu a filha, que foi prensada contra a parede e sofreu lesões na cabeça. Ela chegou a ser levada ao hospital, mas morreu.

O nome das pessoas envolvidas não havia sido divulgado pela polícia até a publicação desta reportagem.

Estadao Conteudo

