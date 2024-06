Morre Erich Anderson, ator de Sexta-feira 13 e Felicity

Morreu no sábado, dia 31 de maio, o ator Erich Anderson, aos 67 anos, vítima de um câncer. Ele ficou conhecido por seu papel em Sexta-Feira 13 – Parte 4: O Capítulo Final (1984), como Rob Dier, e como o Dr. Edward Porter, pai da protagonista em Felicity, de 1998. A notícia foi divulgada por sua mulher, Saxon Trainor, de 60 anos, em mensagem escrita por seu cunhado para as redes sociais.

“Meu cunhado Erich Anderson morreu depois de uma batalha brutal contra o câncer. Ele teve uma longa carreira de sucesso como ator, disse Michael OMalley.

O cunhado de Erich completou que “ele era um cara inteligente e engraçado, um cozinheiro fantástico; escreveu grandes romances, que podem ser encontrados na Amazon. Eu sentirei sua falta, mas sua provação acabou”.

A atriz Eve Gordon, que interpretou a mãe de Felicity na série de mesmo nome, expressou seus sentimentos através de uma postagem em seu Instagram. “Meu amigo, Erich Anderson, disse tchau. Ele era uma parte magnífica do mundo. Eu o amava. Queria que vocês o tivessem conhecido, não havia ninguém como ele. Tão engraçado, tão aberto ao que o dia lhe trazia … Meu amigo, eu espero te ver novamente em meus sonhos e em outras dimensões. Voe alto”.

A conta da franquia de Sexta-Feira 13 também prestou um tributo ao ator. “Descanse em paz”, escreveu.

Estadao Conteudo

