OAB-ES no Sustentabilidade Brasil

A OAB do Espírito Santo confirmou participação no Sustentabilidade Brasil, maior conferência do país sobre sustentabilidade e ESG, que será realizada no Pavilhão de Carapina, de 24 a 28 de junho – com entrada gratuita. Representantes de todas as comissões temáticas da Ordem que têm correlação com ESG participarão do evento. Haverá, ainda, um ato simbólico para a criação da comissão especial de ESG e Mudanças Climáticas da OAB-ES.

