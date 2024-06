Pastor é preso por suspeita de abusar sexualmente de enteada

Um pastor evangélico foi preso por suspeita de assediar sua enteada adolescente em Ilha Solteira, no interior de São Paulo, nesta terça-feira (18).

O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município. Após solicitação da autoridade policial, a Justiça expediu mandado de prisão temporária do suspeito.

Leia também: Operação da PF combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no ES

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), “as investigações prosseguem para o esclarecimento dos fatos”. Por se tratar de crime sexual envolvendo menor de idade, o órgão não divulgou mais detalhes do caso.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.