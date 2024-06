Payet sente dores na coxa e desfalca o Vasco diante do Palmeiras

O Vasco vai ter um importante desfalque para o jogo desta quinta-feira (13), diante do Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Após sentir dores na perna direita, o meia Payet foi submetido a um exame e foi vetado para a partida.

No entanto, o jogador francês era dúvida desde a segunda-feira (10), e vinha sendo monitorado pelo departamento médico. Por meio de nota, o clube informou que uma lesão na coxa foi detectada pela ressonância magnética.

Leia também: Botafogo vence o Fluminense e dorme na liderança do Brasileirão

Sendo assim, agora o técnico Álvaro Pacheco vai ter de pensar em um substituto para o atleta, que é uma das principais peças do elenco. Aliás, o comandante português, que fez a sua estreia na derrota de 6 a 1 para o Flamengo, vai ter ainda mais uma baixa. O meio-campo Praxedes também se recupera de lesão muscular. Além disso, de saída, o zagueiro Medel não veste mais a camisa do clube. Fora dos planos, ele vem negociando uma transferência para o Boca Juniors.

Sem Payet, mas Adson de volta

No entanto, a boa notícia em meio a esses desfalques está na volta de Adson. Relacionado para a partida, ele deve ficar ao menos no banco de reservas. O meia-atacante já vem treinando normalmente com o restante dos companheiros.

Com seis pontos, o time carioca necessita de uma vitória para diminuir a tensão que toma conta de São Januário após a goleada diante do maior rival. Nos últimos seis jogos, o time acumulou cinco derrotas e somente uma vitória.

Estadao Conteudo