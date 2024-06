Peeling de fenol: influencer não tinha capacitação para fazer curso

A farmacêutica Daniele Stuart, que oferece cursos na área de estética, prestou depoimento à Polícia Civil do Paraná nesta quarta-feira (12), depois de ser envolvida na investigação sobre a morte de Henrique Chagas, de 27 anos, em decorrência de um procedimento de peeling de fenol.

– A influencer Natalia Becker, responsável por aplicar o procedimento, teria aprendido a técnica em um curso online oferecido por Daniele. Natalia foi indiciada por homicídio com dolo eventual (quando se assume o risco de matar) e responde em liberdade.

À polícia, Daniele disse que Natalia não estava habilitada a atuar na área e que a capacitação é destinada a profissionais de farmácia, biomedicina, enfermagem, odontologia, medicina e fisioterapia dermatofuncional. A defesa de Natalia diz que as alegações são “inverídicas” e que as acusações são “precipitadas sem, ao menos, analisar o próprio impresso apresentado”.

O curso, que tem seis horas de duração, é oferecido por meio de uma plataforma online e pode ser acessado por qualquer pessoa que pague a inscrição. Segundo o advogado Jeffrey Chiquini, que representa a farmacêutica, a formação não tem caráter profissionalizante e é “exclusivamente conceitual”.

O defensor da especialista reforça que o curso livre é autorizado pela legislação vigente e que a farmacêutica possui as qualificações exigidas para ensinar procedimentos do tipo.

“Se a Natalia tivesse seguido o protocolo ensinado pela doutora Daniele Stuart, isso não teria acontecido. Todos os procedimentos que aquela senhora aplicou não condizem com o curso fornecido por ela”, afirmou Chiquini, ressaltando que Daniele nunca teve contato com a acusada.

Curso

A farmacêutica se defendeu também nas redes sociais. Em uma publicação, disse que há evidências de que Natalia lesionou a pele do paciente antes da aplicação do fenol, o que “qualquer profissional habilitado na área da estética sabe que não se faz em pele que não esteja íntegra”.

Nesta terça-feira (11), o curso online de Daniele Stuart estava indisponível. Na plataforma, a farmacêutica diz que é pós-graduada em “estética invasiva internacional”. De acordo com Chiquini, ela já teve mais de 3 mil alunos.

Em nota, a advogada Tatiana Forte, que representa Natalia Becker, diz que “as informações necessárias estão sendo esclarecidas na sede cabível, sendo apresentadas à autoridade competente”.

“Também não procedem as alegações e declarações de Daniele Stuart e de seu advogado de que o curso livre é conceitual, ou mero audiobook. Essas declarações vão de encontro com a orientação do MEC, que regula e define que estes cursos podem servir de preparação para o exercício profissional de algumas ocupações básicas do mundo do trabalho ou relacionadas ao exercício pessoal de atividades geradoras de trabalho e renda.(…), com amparo no Art. 42 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.”

“Em restituição da verdade, no curso de Daniele Stuart foi ministrado e informado o tratamento propriamente dito, protocolos, métodos, os produtos a serem utilizados, onde adquiri-los, riscos e intercorrências, não sendo abordado ou sinalizado, em momento algum, risco à saúde ou à vida”, acrescentou a defesa de Natalia, que diz que “se existia alguma vedação, houve relevante omissão de Daniela Stuart”.

O que é peeling de fenol?

O procedimento “peeling de fenol” consiste na aplicação de um ácido no rosto para reduzir manchas de pele. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), é uma intervenção invasiva e reações imprevisíveis ocorrem com frequência. Por isso, deve ser realizado por médico em ambiente hospitalar com monitoramento cardíaco.

A substância é tóxica e pode causar arritmias no paciente, por isso também são necessários exames para verificar a saúde do coração, como eletrocardiograma.

De acordo com o marido de Natalia, tais exames não eram exigidos dos pacientes da clínica. O preparo, segundo ele, se limitava à limpeza do rosto e aplicação de anestésico antes do fenol.

Na semana passada, a clínica da influencer, na zona sul de São Paulo, foi interditada e multada pela Vigilância Sanitária Municipal por exercer procedimentos em desacordo com a legislação vigente.

O empresário Henrique Chagas foi enterrado em Pirassununga, no interior, na última quinta-feira, 6. A defesa de Natalia diz que aguarda o laudo dos exames que determinarão a causa da morte do empresário.

