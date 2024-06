Processo seletivo no Caparaó com remuneração de R$ 12,6 mil

A Prefeitura de Dores do Rio Preto, no Caparaó capixaba, divulgou a abertura de um novo Processo Seletivo. O processo visa preencher sete vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental e superior.

Conforme o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (1); Médico Equipe SERDIA (1); Médico da Atenção Básica; Motorista (3).

Leia Também: Sexta-feira (14) com 95 vagas de emprego no Sine de Cachoeiro, confira!

Para concorrer a uma das vagas do processo seletivo, é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar. Além disso, deve apresentar os outros requisitos específicos para cada cargo.

Todavia, ao serem contratados, os profissionais irão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais. A remuneração mensal será de R$ 1.455,05 a R$ 12.607,07.

Os interessados no processo seletivo poderão se inscrever de 17 a 21 de junho de 2024. Nos horário das 8h30 às 10h30 e das 12h30 às 15h30 (horário oficial de Brasília/DF), presencialmente, na Rua Miguel Moreira da Silva, nº 105.

Além disso, a seleção dos candidatos ocorrerá por meio de avaliação de títulos. Também terá prova prática para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas. Os critérios de pontuação estão estabelecidos no edital.

Bem como, o processo seletivo tem validade até o dia 30 de dezembro de 2024. Com a possiblidade de prorrogação pelo mesmo período ou rescindido. Informações no edital (Clique Aqui).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.