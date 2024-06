Taís Araújo se surpreende com revelação sexual de Lázaro Ramos

Taís Araújo e Lázaro Ramos são os convidados do próximo episódio de Surubaum, programa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Os dois, casados há 19 anos, foram questionados sobre o lugar mais estranho em que já haviam feito sexo.

Lázaro Ramos surpreendeu a mulher ao responder que foi em um ponto de ônibus. “É porque não tinha onde fazer. Era noite, já não tinha mais transporte. Lá na Bahia tem uma coisa chamada pernoitão, que é um ônibus que só passa às três da manhã.”

Taís Araújo rebateu: “Como assim? Não foi comigo. A ponto de não conseguir segurar, estava bom o negócio”.

O trecho foi divulgado nas redes sociais dos apresentadores do programa e intrigou muitos internautas. O episódio completo foi ao ar às 19h desta terça-feira (18).

Estadao Conteudo

