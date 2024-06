Thiago Bernardo confirma Engenheira Agrônoma como sua vice em Jerônimo

O pré-candidato a prefeito de Jerônimo Monteiro, no Caparaó, Thiago Bernardo de Souza (Podemos), definiu sua pré-candidata a vice-prefeita. O atual vereador convidou a engenheira agrônoma Marianna Abdalla Prata Guimarães, filiada ao União Brasil, para compor sua chapa.

Marianna é engenheira agrônoma, graduada pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) em 2009. Mestra em Ciências Florestais pelo programa de pós-graduação em Ciências Florestais da UFES em 2012. Atuou como professora em curso técnico de Agronegócio (SEDU-ES), curso técnico em Agropecuária (Escola Família Agrícola de Castelo-MESPES) e no curso de pós-graduação em Engenharia Ambiental na Universidade São Camilo. Há 12 anos, trabalha como Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural do INCAPER, no escritório local de Jerônimo Monteiro.

Marianna ressalta que seu grupo busca uma articulação com os demais partidos, abrindo diálogo com ambas as frentes. O lançamento oficial da candidatura será realizado após as convenções partidárias, em julho.

Com o apoio do deputado federal Gilson Daniel (Podemos) e do deputado estadual Dr. Bruno Resende (União Brasil), Thiago Bernardo também possui o apoio do secretário Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, atual presidente do União Brasil no Estado.

Corrida eleitoral

Thiago Bernardo de Souza (Podemos) e Marianna Abdalla (União Brasil), faz frente a dois atuais pré-candidatos já declarados na Terra da Laranja, José Valério Binoti Netto (PSD), que possui o apoio do atual prefeito Sérgio Fonseca (PSD) e do pré-candidato e atual assessor especial de relações institucionais da Casa Civil do governo do Estado, Mitter Mayer (Progressistas).