Trabalhe na Coca-Cola Andina: Vagas em Cachoeiro e outras cidades do ES

A Coca-Cola Andina – fabricante de produtos licenciados da Coca-Cola no Brasil, Argentina, Chile e Paraguai – está com vagas abertas no Espírito Santo. Os postos são para atuação em unidades da empresa em Cachoeiro, Cariacica, Colatina e São Mateus.

Ao todo a empresa está oferecendo 90 vagas. As oportunidades são para os cargos de motorista de entregas, repositor, ajudante de entregas e auxiliar de carregamento, todos na modalidade CLT.

De acordo com o formulário de cadastro, os candidatos a motorista de entregas devem possuir CNH nas categorias C, D ou E e de experiência em dirigir caminhões. São 25 vagas disponíveis para essa função. Já para a posição de repositor, a empresa exige CNH A e ensino médio completo, com 10 vagas oferecidas.

Há também 40 vagas para ajudante de entregas e 20 para auxiliar de carregamento, que requerem experiência prévia na função.

A empresa oferece benefícios como salário fixo, plano de saúde, vale alimentação, ticket refeição ou refeição no local. Além disso, também oferece participação nos lucros e comissão quando aplicável.

Os interessados em ocupar uma das vagas devem se inscrever diretamente no site da Coca-Cola Andina, koandina.gupy.io, para participar do processo seletivo.