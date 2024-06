Vasco contrata ex-lateral Felipe para ser diretor-técnico da SAF

Após a goleada histórica por 6 a 1 sofrida diante do Flamengo, o Vasco anunciou a contratação do ídolo Felipe para ser diretor-técnico da SAF. Amigo pessoal do também ídolo Pedrinho, presidente do clube associativo, o, agora, ex-treinador atuará ao lado do executivo Pedro Martins no comando do futebol do time carioca.

A contratação de Felipe é uma tentativa de Pedrinho acalmar os ânimos dos torcedores pelos últimos tropeços da equipe no Brasileirão. O dirigente vem também se aproximando dos jogadores, ao lado do CEO do clube, Lúcio Barbosa. É bom ressaltar que a 777 Partners vem tentando derrubar a liminar que a tirou do comando dos 70% do futebol do clube.

Felipe tem 46 anos e fez parte da época mais gloriosa do Vasco, entre 1997 e 2000, vencendo dois Campeonatos Brasileiros, uma Libertadores e uma Mercosul. Também fez parte do elenco da última conquista nacional: Copa do Brasil em 2011.

Aliás, em 2016, Felipe começou a carreira de treinador no Tigres-RJ, onde teve Pedrinho como auxiliar. O Maestro também comandou Bangu-RJ, Confiança-SE e Volta Redonda-RJ.

Felipe, inclusive, move um processo contra o clube referente à sua última passagem pelo Vasco, ainda como jogador, entre os anos de 2010 e 2012. Ele cobra cerca de R$ 2,4 milhões do clube, que não vê a situação como empecilho para o seu retorno.

Assim, após o 6 a 1, o Vasco segue com seis pontos na 13ª colocação. O time terá tempo para juntar os cacos, já que só volta a campo na próxima semana, quinta-feira (13), às 21h30, para outro duelo bem complicado: o Palmeiras no Allianz Parque.

Estadao Conteudo