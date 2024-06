Veja a nova casa de Ana Hickmann e Edu Guedes: ‘Realizando um sonho’

Ana Hickmann e Edu Guedes surpreenderam ao anunciar o novo rumo da relação. Nesta segunda-feira, 10, o casal revelou o plano de morar junto.

“Sejam muito bem-vindos à nossa futura casa! Em breve, ela estará cheia de amor, de histórias e criaremos juntos memórias para uma vida toda … Não vejo a hora de ver todos os ambientes prontos! Estamos realizando um sonho”, escreveu o chef de cozinha.

No vídeo, é possível ver que a mansão fica localizada em um grande terreno cercado de área verde. Os dois mostraram um pouco dos cômodos da casa, que ainda estão em reforma.

Nos comentários, internautas celebraram a notícia. “A gente anda tão sedento de histórias de amor… Ana e Edu vieram para nos mostrar que o amor existe e pode dar certo, apesar de tudo”, comentou um. “É um sonho ver vocês juntos, vivam intensamente esse amor”, disse outro.

O casal assumiu o namoro em março, após a apresentadora se divorciar de Alexandre Correa.

Estadao Conteudo

