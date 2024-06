Venezuela derrota México e garante vaga nas quartas da Copa América

A Venezuela conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa América, nesta quarta-feira (26), ao derrotar o México, por 1 a 0, em Los Angeles. O time venezuelano chega aos seis pontos e deixa os mexicanos na briga pela outra vaga do Grupo B com o Equador, que eliminou a Jamaica.

Venezuela e México venceram na primeira rodada, mas isso não foi o suficiente para que o primeiro tempo fosse agradável. As duas seleções tiveram ímpeto para disputar cada bola, mas faltou qualidade técnica.

O México teve dez minutos de pressão. Com apenas vinte segundos, Antuna teve chance de abrir o placar. Aos nove minutos, foi a vez de Quinones perder boa oportunidade.

A Venezuela foi se recuperar com 15 minutos de jogo e concentrou suas jogadas no pequeno Soteldo, que levou perigo para a meta de Julio González.

Mas o lance mais perigoso dos primeiros 45 minutos foi da Venezuela. Savarino lançou o artilheiro Rondón, que bateu cruzado e acertou a trave esquerda de Julio González.

O segundo tempo começou com a Venezuela ainda mais perto do primeiro gol. Soteldo e Rondón tiveram chances. E ele saiu com Rondón, me cobrança de pênalti.

A partir daí, o México foi para cima e a Venezuela ficou no contra-ataque. As duas seleções tiveram chances de marcar. Aos 41, Pineda teve a chance de empatar, mas bateu o pênalti e Romo pegou. Os mexicanos continuaram pressionando, mas os guerreiros venezuelanos conseguiram segurar a vitória e obter a classificação.

Equador elimina a Jamaica

A seleção equatoriana somou os três primeiros pontos na Copa América, nesta quarta-feira (26), ao derrotar a Jamaica, por 3 a 1, em Las Vegas. Com o resultado, o Equador fica com chances de classificação para as quartas de final. Já os jamaicanos estão eliminados.

O Equador abriu o placar aos 13 minutos, com um gol contra de Palmer. Ainda na primeira etapa, aos 49, o jovem Kendry Páez, de pênalti, ampliou a vantagem.

Michail Antonio fez o primeiro gol da Jamaica na história da Copa América, aos nove minutos, mas Minda definiu a vitória equatoriana aos 46 minutos.

Estadao Conteudo