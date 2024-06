Vídeo mostra carro sendo destruído pelo fogo em Castelo

Um carro modelo picape ficou destruído após pegar fogo no bairro Santo Andrezinho, em Castelo, na manhã do último domingo (16).

Em um vídeo feito por um morador, mostra o veículo picape Fiat Strada, de cor branca, sendo tomado pelas chamas. Fumaças densas chamaram a atenção de populares que passavam pelo local. Ninguém ficou ferido.

Leia também: Cachoeiro: corpo é encontrado embaixo de ponte no rio Itapemirim

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, uma equipe foi acionada para ocorrência de incêndio em um veículo, em Santo Andrezinho, Castelo. Bombeiros estiveram no local e realizaram o combate das chamas, que logo foram extinguidas. Não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.

Veja o vídeo:

Vídeo: Reprodução/Redes sociais