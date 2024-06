VÍDEO | Paulo Vieira grava cena no caixão e faz namorada chorar

O humorista Paulo Vieira divertiu seus seguidores na noite desta segunda (10). Ele divulgou um vídeo em seu X, antigo Twitter, em que gravava uma cena em um caixão.

O detalhe inusitado fica por conta da namorada do apresentador, Ilana Sales, que estava nos bastidores assistindo tudo e acabou caindo no choro. Nos comentários do vídeo Paulo, brincou: “Dia mais tranquilo da TPM”.

eu gravando cena num caixão e a ilana: pic.twitter.com/ANhb90zrh0 — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) June 9, 2024

Ele e Ilana namoram há sete anos. Atualmente, o humorista está gravando a série Pablo e Luisão, baseada nas histórias de seu pai (que será vivido por Aílton Graça) e o melhor amigo dele (vivido por Otavio Muller). A produção está prevista para estrear na Globoplay em 2025.

Estadao Conteudo