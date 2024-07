1ª Festa do Agricultor promete agitar São Pedro, em Muniz Freire

A Associação de Moradores de São Pedro, distrito localizado no interior de Muniz Freire, no Caparaó, irá realizar, entre os dias 19 e 20 de julho, a 1ª Festa do Agricultor.

Na sexta-feira (19), o show começa às 20h00 com Claudinei e Diones. Em seguida, para finalizar a noite, Celinho do Acordeon e Banda agitam a primeira noite em grande estilo.

Já no sábado (20), a programação também começa às 20h00, e quem abre as festividades da noite é a Banda Forró Country. Às 22h20, sobe ao palco a Banda Os Carreteiros, que fecha a programação.

Durante a noite de sábado, haverá sorteio de rifa, os participantes irão concorrer a uma bicicleta e uma panela elétrica. Durante os dias de festejo, terá barracas com comidas típicas e bebidas. O evento ocorre na rua principal do distrito.