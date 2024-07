“A condução do partido continua comigo”, diz Felipe Rigoni

Em meio aos rumores que o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos, teria saído do Podemos e se filiado ao União Brasil para assumir a presidência do partido no Estado, causando assim, um clima de especulação nos bastidores da política estadual, o portal AQUINOTICIAS.COM, conversou com o atual presidente da sigla no Estado, Felipe Rigoni Lopes, secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do governo Renato Casagrande (PSB).

Segundo Rioni, já tem meses que a imprensa ventila esse assunto e até agora nada aconteceu. “Tem três meses que a imprensa e a política ficam falando sobre isso e nada aconteceu. Sou um diretório eleito, temos um diretório eleito aqui no Espírito Santo, isso quer dizer que só consegue trocar por uma intervenção da nacional, isso tem um rito programado no estatuto”, disse.

Sobre a possibilidade de uma intervenção da nacional para retirá-lo da presidência, Rigoni afirma que isso é muito difícil de ocorrer. “Essa intervenção para tirar minha presidência e minha executiva e colocar outra, isso tem que ser aprovada depois do processo de contraditório e ampla defesa. Tem que ser aprovado por três quintos dos membros da executiva. Estamos falando de 21 membros dos 35, eu tenho muitos aliados na executiva e mesmo assim é passível de judicialização. É muito difícil isso acontecer, mesmo que a executiva nacional quisesse”, ressaltou o atual presidente.

Reunião em Brasília

Felipe Rigoni disse que esteve em Brasília e se reuniu com o presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, e com o vice-presidente nacional da sigla, ACM Neto, que garantiram ao mesmo que ele permanece na condução do partido no Estado.

“Eu estive quarta-feira (10) e voltei de lá ontem, quinta-feira (11). Estive com Neto e Rueda, e com os dois juntos, presidente e vice-presidente. Nas três ocasiões, nos três momentos, ambos me disseram que está garantida minha presidência. O Marcelo se filiou, ele é bem-vindo para construir o partido com a gente, mas a condução do partido continua comigo, e com quem esteve desde a eleição em abril de 2023”, frisou.

Diálogo com Marcelo

Além disso, Filipe esteve dialogando com Marcelo Santos, que também estava transitando na capital do poder. “Estive com Marcelo na quarta-feira (10), após estar com o presidente e vice-presidente do nosso partido. Dei as boas-vindas a ele, falei com ele que a forma pela qual ele entrou no partido não foi a melhor, ele poderia ter me falado, o Rueda poderia ter me falado. Eu disse a ele que é importante combinar os movimentos comigo, porque temos um diretório eleito e eu sou o presidente do partido, e ele concordou”, pontuou Rigoni.

Questionado mais uma vez se ele não teria receio de uma intervenção da nacional, o secretário de estado disse ter total garantia de se manter presidente do União Brasil no Estado. “Tive todas as garantias do meu presidente e vice-presidente, vou ter receio de quê? Nós somos eleitos até 2027. Marcelo faz parte da executiva porque é deputado eleito, Bruno e Denninho fazem parte porque são deputados eleitos.

União nas eleições 2024

Diante da chegada de Marcelo no União, Felipe Rigoni disse que nada irá mudar no posicionamento e acordos que o partido possui com as executivas municipais no Estado.

“Primeiro, vamos cumprir todos os acordos que fizemos com as nossas municipais. Aqui na Grande Vitória, nós temos o vice-prefeito do candidato Luiz Paulo. Em Cariacica, estamos com Euclério, Vila Velha estamos com Arnaldinho, na Serra estamos com Weverson, em Guarapari já temos nosso prefeito Nedson, e o candidato dele também é do partido, o Emanuel, nosso candidato a prefeito. Nós temos candidatos a prefeito em 15 cidades do Estado e a vice-prefeito em 21 cidades”, finalizou Felipe Rigoni.

O que diz Marcelo

O portal AQUINOTICIAS.COM fez contato com a assessoria do presidente da Assembleia Marcelo Santos, porém foi informado que, por enquanto, o deputado não iria se pronunciar.